Räumung steht vor dem Abschluss

Am Freitag begann die Polizei mit der Räumung des letzten Gebäudes. Von den ursprünglich mehreren Hundert Klimaaktivisten waren nur noch einige Dutzend auf dem Gelände. Sie hielten in Baumhäusern, auf Dächern und in zwischen Bäumen gespannten Netzen die Stellung. Die Einsatzkräfte mussten sie mit großem Aufwand einzeln wegtragen. Besonders kompliziert dürfte das bei zwei Demonstranten werden, die sich in etwa vier Metern Tiefe in einem unterirdischen Tunnel aufhalten.

Unterdessen rumort es an der Parteibasis der Grünen: Einen offenen Brief gegen die Räumung unterzeichneten bis Freitag mehr als 2000 Grünen-Mitglieder. Klimaschutzminister Robert Habeck und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur werden darin aufgefordert, die Aktion sofort zu stoppen.

