Putschserie in  Afrika macht die Europäer ratlos

Als wäre der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht schon fordernd genug, bereitet der bereits zweite Putsch in Afrika innerhalb weniger Wochen den Europäern massive Kopfzerbrechen. Nach Guinea, Mali, Burkina Faso, Tschad und dem Sudan in den Jahren seit 2021 haben Militärs auch in Niger und in Gabun die Kontrolle übernommen. Die Gründe sind vielfältig.