Putins schwierigste Entscheidung

Der Kreml hat die für 9. Mai geplante Parade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über den Hitler-Faschismus verschoben. Schon am Mittwoch hatten sich drei Veteranenverbände mit der Bitte an Staatschef Wladimir Putin gewandt, die Militärparade in Moskau zu verlegen. Gestern sagte der Staatschef, die Risiken wegen des Virus erlaubten keine Vorbereitung auf die Parade.

Für Putin ist der Aufschub eine der schwierigsten Entscheidungen seiner Karriere. 75 Jahre nach der Kapitulation Nazideutschlands sollte der Sieg besonders prunkvoll gefeiert werden – mit Paraden, Volksfesten, Prozessionen und Feuerwerken im ganzen Land. Die traditionelle Heerschau auf dem Roten Platz galt als zentrales kriegerisches Ritual der Festlichkeiten. "Jeder weiß", sagte der Moskauer Militärexperte Alexander Golz im OÖN-Gespräch, "wie wichtig sie für Wladimir Putin ist."

Angesichts immer drastischerer Quarantänemaßnahmen spekulierte man in Moskau seit Wochen über eine Verschiebung. Aber die Proben wurden fortgesetzt. Auch nach dem Aufruf der Veteranenverbände verkündete Parlamentarier Alexander Scherin: "Der 9. Mai ist ein heiliges Fest, das man nicht verschieben darf."

Und Oppositionspolitiker Dmitri Gudkow erklärte, der 9. Mai sei für alle Russen ein Tag der Einigkeit. "Und darüber schwebt der Staatschef, der alle politischen Dividenden kassiert und darauf nicht verzichten will."

15.000 Soldaten, 375 Fahr- und Flugzeuge, Schützenpanzer, Flammenwerfer, Raketen- und Artilleriesysteme hätten zu sehen sein sollen. "Dem russischen Publikum wollte Putin sich und sein Gefolge als Nachfolger der siegreichen Sowjetfeldherren präsentieren", sagte Militärexperte Golz. "Dem Ausland wollte er zeigen, dass Russland den Supermachtstatus der UdSSR geerbt hat."

24. Juni oder 3. September?

Der Kreml will die Siegesparade in jedem Fall noch heuer nachholen, ein Zeitpunkt ist noch nicht fix. Nach russischen Medienberichten diskutiert man vor allem zwei Termine: den 24. Juni, den Tag, an dem 1945 Stalin die erste Siegesparade abnahm. Oder den 3. September. Dieser Tag soll in Russland künftig als Datum des Weltkriegsendes begangen werden. (scholl)

