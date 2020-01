Putins Perestroika bedeutet das politische Ende für Premier Medwedew

Die Meinung der Bürger als Hauptquelle der Macht in Russland müsse maßgeblich sein, sagte Wladimir Putin. "Am Ende entscheiden alles die Menschen." Deshalb bedürfe es einer Volksabstimmung über alle Verfassungsreformen, die er vorgeschlagen habe. Gestern kündigte der russische Präsident in seiner Rede zur Lage der Nation im Moskauer Manege-Saal eine Perestroika des politisches Systems Russlands an.

Premierminister Dmitri Medwedew reagierte prompt: Der Regierungschef erklärte bei einem Treffen mit Putin vor laufenden Kameras den Rücktritt seines Kabinetts. Es gebe jetzt eine ganze Reihe von fundamentalen Veränderungen in der russischen Verfassung. "Um dem Präsidenten zu ermöglichen, alle Entscheidungen zu fällen, die zur Realisierung der Pläne nötig sind, tritt die amtierende Regierung vollständig zurück."

Neuer Posten für Medwedew

Putin bedankte sich beim Kabinett für die Arbeit, "obwohl nicht alles gelungen" sei, und erklärte, er wolle Medwedew den neu geschaffenen Posten eines stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrates anbieten. "Das bedeutet den Anfang vom Ende der politischen Karriere Medwedews", sagte der kremlnahe Politologe Sergei Muchin den OÖNachrichten.

Bei seiner Rede kündigte Putin eine Verfassungsreform an, die die Zeitung Wedomosti als "kardinale Veränderungen des Systems der Staatsgewalten" bezeichnet. Demnach soll das Grundgesetz vor allem das Amt des Präsidenten und seine Vollmachten einschränken: So dürfe kein Präsident für mehr als zwei Perioden gewählt werden. Was seinen eigenen Abschied 2024 bedeutet – dann endet Putins vierte Amtszeit.

Aber gleichzeitig kündigte der Staatschef an, die Verantwortung des Parlaments zu erweitern: Es wird den Regierungschef wählen und auf dessen Vorschlag die Minister. Nach Ansicht der meisten Beobachter wird der Premierminister damit gestärkt. "Dass Medwedew prompt zurückgetreten ist, lässt vermuten, dass er die Hoffnung verloren hat, noch einmal Präsident zu werden", erklärt der Petersburger Politologe Dmitri Trawin. Medwedew hatte das höchste Amt von 2008 bis 2012 inne, Putin machte in diesem Zeitraum den Regierungschef.

Mischustin wird neuer Premier

Am Abend nominierte Putin Michail Mischustin, den Chef der Steuerbehörde als Kandidat zum Regierungschef. Dieser hat Putins Vorschlag angenommen. Der 53-Jährige ist seit 1998 in den Steuerbehörden tätig, leitete zwischendurch auch eine private Investitionsfirma. Seine Nominierung gilt als Überraschung. Ungewiss war am Abend, ob außer Medwedew alle Kabinettsmitglieder ihre Posten verlieren. Experten glauben, Außenminister Sergei Lawrow und Verteidigungsminister Sergei Schoigu könnten im Amt bleiben.

Die meisten Beobachter vermuten hinter dem Umbau des Systems den Willen Putins, auch nach seinem Abgang 2024 die Kontrolle zu behalten. "Der Posten des Premiers wäre für ihn durchaus komfortabel", sagt Muchin. Trawin hält Putins Ankündigungen für noch zu unkonkret, um seine Karriereplanung vorherzusehen. "Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Putin eine Vereinigung mit Weißrussland anstrebt, um dort einen übernationalen Posten zu übernehmen, der seine Macht sichert."