Putins Manöverzange im Konflikt mit der Ukraine

Der Waffenlärm rund um die Ukraine wird immer lauter. Gestern haben russische Truppen in Belarus gemeinsam mit ihren weißrussischen Verbündeten das Großmanöver "Unionsentschlossenheit 2022" gestartet. Am Sonntag beginnt zudem die russische Kriegsflotte imposante Übungen im Schwarzen Meer, für die sie fast alle Gewässer vor der ukrainischen Südküste sperren will.