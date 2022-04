"Putins Mann in der Ukraine" verhaftet

Der Oligarch Viktor Medwedtschuk, der als "Putins Mann in der Ukraine" gilt und der nach Beginn des russischen Angriffskriegs untergetaucht war, ist vom Geheimdienst SBU festgenommen worden. Die Festnahme des 67-Jährigen erfolgte, als er, in einer Tarnuniform der ukrainischen Armee gekleidet, fliehen wollte.

So hieß es in einer Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. In seiner Ansprache spottete der Präsident über die Moskauer Behauptungen, die Vorfälle russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine seien von Kiew "inszeniert" worden. Dann führte er als Beweis nicht inszenierter ukrainischer Erfolge die Festnahme des Politikers an. Als "besonders zynisch" bezeichnete Selenskyj, dass sich der Festgenommene einer Armeeuniform bedient habe: "Was für ein Krieger, was für ein Patriot." Da er Uniform getragen habe, müsse er nach Kriegsrecht behandelt werden. Selenskyj will ihn jetzt "gegen unsere Burschen und Mädchen", gegen ukrainische Kriegsgefangene in russischer Hand, austauschen.

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew reagierte erbost. "Vereinzelte Missgeburten, die sich selbst als ,ukrainische Regierung‘ bezeichnen, erklären, dass sie ein Geständnis aus Viktor Medwedtschuk herausprügeln, ihn ,schnell und gerecht‘ verurteilen und dann gegen Gefangene austauschen wollen."