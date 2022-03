Putin wirbt um Freiwillige, die in der Ukraine kämpfen

Er wolle freiwilligen Söldner erlauben, gegen die ukrainischen Streitkräfte zu kämpfen, sagte Putin am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des nationalen Sicherheitsrats in Moskau zu seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Zugleich billigte er die Übergabe eroberter, westlicher Raketensysteme an pro-russische Rebellen.

Schoigu hatte vorgeschlagen die Anti-Panzer-Systeme US-amerikanischen Fabrikats, Javelin und Stinger, den Separatisten der in der Ostukraine selbst proklamierten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk zu übergeben. Putin sagte, er unterstütze das.

Laut Schoigu sind 16.000 Freiwillige aus dem Nahen Osten bereit, Seite an Seite mit den pro-russischen Rebellen in der Ukraine zu kämpfen. Putin erklärte, jedem, der wolle, solle es möglich gemacht werden, mit den Rebellen zu kämpfen. Dies sei eine Reaktion auf die "Söldner", die der Westen in die Ukraine gebracht habe. "Wenn man sieht, dass es Menschen gibt, die auf freiwilliger Basis (den Separatisten in der Ostukraine) helfen wollen, dann muss man ihnen auf halbem Weg entgegenkommen und ihnen helfen, in die Kampfgebiete zu ziehen", sagte der russische Machthaber.