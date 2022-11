Putin will mit "Energieterror" eine neue Flüchtlingskrise in Europa auslösen

Damit würden "effektiv" Objekte zerstört und das militärische Potenzial der Ukraine reduziert, sagte er. Die Folgen sind fatal: In der Ukraine wird die Versorgung mit Trinkwasser und vor allem mit Strom immer prekärer.

Der Strom müsse für Kunden zeitlich gestaffelt abgeschaltet werden, teilte der Energieversorger Ukrenergo in Kiew mit. Betroffen seien neben der Hauptstadt Kiew auch die Regionen Tschernihiw, Tscherkassy, Schytomyr sowie Sumy, Charkiw und Poltawa. Die Ukraine wirft Russland "Energieterror" vor mit dem Ziel, die Menschen in Dunkelheit, Kälte und Angst zu stürzen. Kremlchef Wladimir Putin wolle so Menschen in die EU treiben, um dort die Lage durch eine Vielzahl an Flüchtlingen zu destabilisieren, heißt es in Kiew.

Aufruf zum Stromsparen

Die Bevölkerung der Ukraine muss nun schon seit Wochen mit Beschränkungen leben: Die Menschen sind aufgerufen, besonders während der Spitzenzeiten morgens und abends Strom zu sparen. Waschmaschinen und Heizungen sollen möglichst nur nachts laufen, unnötige Lichtquellen ausgeschaltet bleiben. In dem seit mehr als acht Monaten andauernden russischen Angriffskrieg gegen das Nachbarland ist die lebenswichtige Energie-Infrastruktur seit gut drei Wochen Hauptziel der Attacken.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versuchte einmal mehr seine Landsleute aufzumuntern. Er unterstrich nach den russischen Raketenangriffen die Erfolge der Flugabwehr. Von etwa 50 russischen Marschflugkörpern und Raketen seien 45 abgeschossen worden, sagte er in seiner Videobotschaft. Schon jetzt müsse Russland für einen Treffer mehr Raketen einsetzen als früher.

Unterdessen hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) nach den russischen Vorwürfen, wonach Kiew eine "schmutzige Bombe" einsetzen wolle, mit ihren Inspektionen in der Ukraine begonnen. Noch in dieser Woche will IAEA-Chef Rafael Grossi über die Ergebnisse der Kontrollbesuche berichten.

In Russland wenden sich immer mehr hochrangige Personen gegen Putin: Auch der Banker und Unternehmer Oleg Tinkow hat seine russische Staatsbürgerschaft wegen des Angriffskriegs in der Ukraine aufgegeben. Russland töte unschuldige Bürger und er wolle "nicht mit Putins faschistischem Regime in Verbindung gebracht werden", schrieb Tinkow auf Instagram. Der Milliardär und Gründer der Onlinebank Tinkoff gilt als einer der bekanntesten russischen Unternehmer. Die Bank hat etwa 20 Millionen Kunden und ist einer der größten Kreditgeber Russlands.

Keine Getreidefrachten

Nach der Aussetzung des Getreideabkommens durch Russland hat die UNO die Einstellung des Schiffsverkehrs im Schwarzen Meer für Mittwoch angekündigt. „Das UNO-Sekretariat und das Gemeinsame Koordinierungszentrum berichten, dass die Delegationen der Ukraine, der Türkei und der Vereinten Nationen vereinbart haben, für den 2. November keine Bewegung von Schiffen im Rahmen der Schwarzmeer-Getreideinitiative zu planen“, sagte ein UNO-Sprecher.

Er betonte dabei, dass die Aussetzung nur eine „vorübergehende und außergewöhnliche Maßnahme“ sei.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich zuvor „zuversichtlich“ gezeigt, dass es zu einer vollständigen Wiederaufnahme des Getreideabkommens kommen wird. Man könne eine „lösungsorientierte Zusammenarbeit“ aufbauen, sagte er nach einem Telefonat mit Putin.

Russland hatte am Samstag das unter Vermittlung der Türkei und der UNO geschlossene Abkommen ausgesetzt. Als Begründung nannte Moskau die zunehmenden Drohnenangriffe Kiews auf seine Schwarzmeerflotte.