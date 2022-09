Während in Brüssel Europas Energieminister tagen, will Russlands Staatschef Wladimir Putin Fakten schaffen: Nach den völkerrechtswidrigen Scheinreferenden will er die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete bereits heute, Freitag, offiziell machen. "Im Großen Kremlpalast findet um 15.00 Uhr (14.00 Uhr MESZ) eine Zeremonie zur Unterzeichnung von Abkommen über den Beitritt neuer Gebiete in die Russische Föderation statt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow gestern laut der Agentur Interfax.