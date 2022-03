Die Gemeinsamkeit währte etwa 20 Minuten. Das war zu Beginn der Rede zur Lage der Nation, den die Redenschreiber des US-Präsidenten seit dem russischen Angriff auf die Ukraine mehrfach überarbeitet hatten. In seltener Einheit erhielt Joe Biden stehenden Applaus für sein Solidaritätsversprechen an die Ukraine. Minutenlang beklatschte der Kongress Ukraines Botschafterin in den USA, Oksana Markarova, die auf der Besuchertribüne neben First Lady Jill Biden Platz genommen hatte.