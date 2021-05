Seit Montag hagelt es Luftraum-Sanktionen gegen Weißrussland. Erst aus Litauen, dann aus Großbritannien, dann einigten sich die EU-Führer, der Staatsgesellschaft Belavia alle Lande- und Überflugrechte zu entziehen. Und dem Diktator Alexander Lukaschenko drohen weitere Strafmaßnahmen, nachdem er am Sonntag eine Ryanair-Maschine mit einem falschen Bombenalarm zur Landung in Minsk nötigte und den an Bord befindlichen Oppositionsblogger Roman Protassewitsch verhaften ließ.