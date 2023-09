Putin und Erdogan treffen sich in Sotschi am Schwarzen Meer

Bei dem Treffen geht es um bilaterale und um internationale Fragen, wie der Kreml mitteilte. Ein wichtiges Thema ist die von Erdogan geforderte Rückkehr zu dem Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer. Ankara betont immer wieder, dass das Abkommen wichtig für die Versorgung der Welt sei.

Das Land sorge sich außerdem um die Sicherheit in der Schwarzmeer-Region. Putin hatte für eine Rückkehr zu dem im vorigen Jahr unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen ausgehandelten Abkommen Bedingungen gestellt. So sollten die vom Westen im Zuge den russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erlassenen Sanktionen gelockert werden, damit Russland auch eigenes Getreide und Düngemittel ungehindert exportieren kann. Die Gespräche in Sotschi sollen zu Mittag beginnen.

