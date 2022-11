"Putin setzt jetzt den Winter als Kriegswaffe ein"

Die NATO rechnet in den kommenden Monaten mit verstärkten russischen Angriffen auf die Ukraine und will deshalb ihre Winterhilfe für Kiew aufstocken. Präsident Wladimir Putin wolle "den Winter als Kriegswaffe" einsetzen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag beim Außenministertreffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.

Es gehe darum, der Ukraine bei der Reparatur zerstörter Infrastruktur wie Strom- und Gasnetz zu helfen, aber auch um mehr Luftverteidigungssysteme. Zudem müsse sichergestellt werden, dass es für gelieferte Systeme genügend Munition und Ersatzteile gebe. Russland greife nun vermehrt zivile Ziele und Städte an, weil es keine Geländegewinne mehr mache und verhindern wolle, dass die Ukraine weitere Gebiete befreie.

"Die Tür der NATO steht offen"

Stoltenberg bekräftigte einmal mehr, dass die Ukraine irgendwann Teil des westlichen Militärbündnisses werden soll: "Die Tür der NATO steht offen." Russland habe kein Veto, wer NATO-Staat werden soll und wer nicht. Er räumte aber auch ein, dass es jetzt vor allem erst einmal um einen Sieg gegen Russland gehe und nicht um eine potenziell umstrittene Aufnahme eines neuen Mitglieds. "Wir stehen mitten in einem Krieg und deshalb sollten wir nichts tun, das die Einheit der Bündnispartner untergraben könnte, militärische, humanitäre und finanzielle Unterstützung für die Ukraine bereitzustellen."

Unterdessen setzten die russischen Einheiten ihre Angriffe auf die Ukraine fort. Um ihre Ermittlungen zu in der Ukraine verübten Kriegsverbrechen besser zu koordinieren, haben die Justizminister der G7-Staaten am Dienstag die Einrichtung einer konkreten Kontaktstelle in jedem Staat vereinbart. Bei der verbesserten Zusammenarbeit gehe es vorrangig darum, Beweismaterial zu sichern und Doppelarbeit zu vermeiden. Für die G7 ist klar: Auch die gezielte Zerstörung der zivilen Infrastruktur durch die russischen Angreifer ist ein Kriegsverbrechen.