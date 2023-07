Putin: Prigoschin lehnte Eingliederung von Wagner-Söldnern ab

Putin sagte der Zeitung "Kommersant" (Freitagsausgabe), er habe das Angebot bei einem Treffen mit der Wagner-Führung fünf Tage nach dem Aufstand gemacht. Unterdessen hieß es aus Belarus, Wagner-Söldner hätten dort die Arbeit als Ausbildner für eine Reihe militärischer Disziplinen aufgenommen.

Putin sagte, dass er sich mit etwa drei Dutzend Söldnern und ihrem Chef getroffen habe. Dabei habe er ihnen das Angebot gemacht, weiterhin in Russland zu dienen. "Sie hätten sich alle an einem Ort versammeln und ihren Dienst fortsetzen können und nichts hätte sich geändert", sagte er dem Blatt. Viele der Kämpfer hätten zustimmend genickt. Allerdings hat sich Prigoschin nach Putins Schilderung dagegen gestellt.

"Prigoschin (...) sagte, nachdem er zugehört hatte 'Nein, die Jungs werden mit einer solchen Entscheidung nicht einverstanden sein'", so Putin. Der Präsident bekräftigte, die Söldner-Gruppe Wagner sei aufgelöst: "Sie existiert einfach nicht."

Später wurde bekannt, auf welche Aussage Putins sich Prigoschins ablehnende Aussage bezogen hatte. Putin sagte in dem Interview, er habe den Kämpfern Möglichkeiten zum Weitermachen aufgezeigt. Eine davon sei, unter dem Kommando eines führenden Wagner-Befehlshabers mit dem Kampfnamen "Sedoi" zu dienen. "Für sie hätte sich nichts geändert. Sie wären von derselben Person geführt worden, die die ganze Zeit über ihr eigentlicher Befehlshaber gewesen war."

Bei "Sedoi" - übersetzt "Grauhaar" - handelt es sich nach französischen und EU-Dokumenten, Insidern und Medienberichten um Andrej Troschew, ein hoch dekorierter Veteran der russischen Kriege in Afghanistan und Tschetschenien. Er stammt aus Putins Heimatstadt St. Petersburg und wurde vor einigen Jahren in Gesellschaft des Präsidenten fotografiert. Putin führte dem Interview zufolge aus, dass viele der anwesenden Wagner-Kämpfer nach dem Vorschlag zustimmend genickt hätten. Dies habe Prigoschin jedoch nicht gesehen und er habe gesagt, dass die "Jungs" mit einer solchen Entscheidung nicht einverstanden wären. Diese Sätze aus "Kommersant" finden sich nicht in der offiziellen Niederschrift der russischen Regierung von dem am Donnerstag geführten Interview.

Das belarussische Verteidigungsministerium teilte am Freitag mit, Wagner-Söldner haben ein Lager in Ossipowitschi rund 100 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Minsk bezogen. Auf einem Video waren die maskierten Uniformierten nicht zu erkennen. Zu sehen waren aber Übungen an der Waffe auf einem Truppenübungsplatz. Eine Moderatorin in einem Video des Ministeriums sagte, dass die Wagner-Söldner den belarussischen Streitkräften ihre Kampferfahrung vermittelten. Soldaten in dem Land, das unter Machthaber Alexander Lukaschenko ein enger Verbündeter Russlands ist und seine Gebiete auch für Angriffe auf die Ukraine hergibt, äußerten sich in dem Clip dankbar für die Unterweisungen. Lukaschenko hatte angekündigt, dass Wagner-Truppen sich in Belarus niederlassen würden.

Ausgebildet würden Soldaten der Territorialverteidigung, sagte der Offizier Maxim Pajewski vom belarussischen Generalstab. Zu sehen war auf dem Video ein Zeltlager für die Soldaten. In den vergangenen Tagen hatte es in sozialen Netzwerken angesichts von Truppenbewegungen auf den Straßen Spekulationen gegeben, dass die Wagner-Armee nun auf dem Weg sein könnte nach Belarus.

Prigoschin hatte vor drei Wochen die Rebellion seiner Söldner angeführt. Seine Truppen übernahmen vorübergehend die Kontrolle im südrussischen Rostow am Don, wo das Militär sein Hauptquartier für den Krieg in der Ukraine hat. Einige hundert Kilometer vor Moskau brach Prigoschin, der immer wieder die russische Militärführung kritisiert hat, die Meuterei ab. Es wurde eine Vereinbarung getroffen, die Prigoschin Straffreiheit und den Gang ins Exil nach Belarus einräumte.

Dass der Kreml eine Legalisierung privater Militärfirmen und insbesondere der Söldnergruppe Wagner in Betracht zieht, deren Existenz nach russischem Recht bisher nicht erlaubt ist, bestätigte auch Putins Sprecher. "Rechtlich betrachtet existiert die private Militärfirma Wagner nicht und hat auch nie existiert", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag vor Journalisten. Es handle sich um eine "komplexe" Frage, die geprüft werden müsse, sagte Peswkow.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper