Putin muss vorerst noch keine Sanktionen fürchten

Der kranke Kreml-Kritiker Alexej Nawalny wurde am Montag aus dem Straflager in ein Haftkrankenhaus verlegt. Der Oppositionspolitiker ist seit zweieinhalb Wochen im Hungerstreik, um eine geeignete Behandlung zu erzwingen. Nawalny sei in Lebensgefahr, teilte sein Team am Wochenende mit. Russland bezeichnete den Gesundheitszustand des 44-Jährigen hingegen als "zufriedenstellend".