William Taylor wurde über die USA hinaus bekannt, als er im zweiten Impeachment gegen Donald Trump dessen Druckkampagne auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beschrieb. Der Ex-Top-Diplomat in der Ukraine sagte im Kongress als Kronzeuge aus, wie Trump Militärhilfe zurückhielt, um Wahlkampfhilfe gegen Joe Biden zu erpressen. So mutig, wie Taylor die Demokratie in den USA verteidigte, so klar sieht der heute am US Institute of Peace tätige Russland-Experte die Dinge in der Ukraine.