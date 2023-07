Putin lockt mit Gratis-Getreide

Sein Land sei in der Lage, für Lieferausfälle aufzukommen, sagte Putin, "zumal wir in diesem Jahr eine weitere Rekordernte erwarten". Er stellte sogar Gratis-Lieferungen in Aussicht. Denn: Der Getreidedeal sei in Wirklichkeit "schamlos ausschließlich zur Bereicherung großer amerikanischer und europäischer Unternehmen genutzt worden", betonte Putin.

Doch auch die Ukraine will ihr Getreide auf den Weltmarkt bringen und sucht deshalb nach alternativen Handelsrouten: Aktuell werden bereits etwa zwei Millionen Tonnen im Monat über die Donauhäfen exportiert.

Unterdessen geht der Zermürbungskrieg in der Ukraine blutig weiter: Die ukrainische Armee hat bei ihrer Gegenoffensive in der vergangenen Woche bloß 16 Quadratkilometer von den russischen Streitkräften zurückerobert. Russland meldete aber erneut Drohnenangriffe in Moskau.

