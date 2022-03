Putin: "Kein Ende, bevor wir nicht haben, was wir wollen"

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat am Wochenende einmal mehr klargemacht, dass er im Ukraine-Krieg nicht kompromissbereit ist: Der "Einsatz" werde erst dann beendet, wenn die Ukraine den Kampf einstelle und die Forderungen Russlands erfüllt würden, sagte Putin laut dem Kreml gestern in einem längeren Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Die westlichen Sanktionen gegen sein Land kämen "einer Kriegserklärung" gleich, betonte Putin. Er warnte zudem Richtung Kiew: "Die derzeitigen Machthaber müssen verstehen, dass sie die Zukunft der ukrainischen Eigenstaatlichkeit infrage stellen, wenn sie weiterhin tun, was sie tun." Putin habe aber auch gesagt, er sei dialogbereit, auch mit ausländischen Partnern.

ORF III Aktuell: ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz spricht zur aktuellen Lage Kiews und was die Stadt in den nächsten Tagen erwartet.

Die russischen Bombardements auf die südukrainische Hafenstadt Mariupol haben dort massive Schäden angerichtet, die vereinbarte Evakuierung von Verletzten und Zivilisten ist am Wochenende mehrmals gescheitert. Bild: APA/Ärzte ohne Grenzen

ORF III Aktuell: Militärstratege Gerald Karner analysiert das militärische Vorgehen Russlands.

Israels Premier im Kreml

Erdogan erneuerte laut seinem Präsidialbüro seine Forderung nach einer Waffenruhe und betonte, dass die Türkei bereit sei, zur friedlichen Lösung des Konflikts beizutragen. Es müssten für eine Waffenruhe, für die Öffnung "humanitärer Korridore" und für die Unterzeichnung eines Friedensabkommens dringend Schritte eingeleitet werden.

Das NATO-Mitglied Türkei unterhält enge Beziehungen zur Ukraine und zu Russland. Am Sonntag telefonierte auch der französische Präsident Emmanuel Macron neuerlich mit Putin, nachdem dieser am Samstag überraschend den israelischen Premierminister Naftali Bennett empfangen hatte.

ZIB: "ZIB"-Korrespondent Tim Cupal berichtet über das Treffen zwischen dem israelischen Premierminister Naftali Bennett und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Die Demokratie verteidigen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte unterdessen, dass im Ukraine-Krieg die Demokratien weltweit verteidigt werden. Von der Leyen hob nach einem Gespräch mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz den grundsätzlichen Charakter des Ukraine-Kriegs hervor.

"Das ist nicht nur ein Kampf der Ukraine gegen Russland", sagte sie dem US-Sender CNN. "Es geht auch um den Kampf der Demokratien gegen die Autokratien, daher ist es für uns existenziell, die Ukraine und ihre großartige Führung auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen."

In der Ukraine ist ein zweiter Versuch gescheitert, die Bewohner der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol in Sicherheit zu bringen. "Inmitten verheerender Szenen menschlichen Leids in Mariupol ist heute ein zweiter Versuch, mit der Evakuierung von 200.000 Menschen aus der Stadt zu beginnen, gestoppt worden", erklärte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Sonntag.

ZIB 1: Peter Fritz (ORF) analysiert, inwiefern der russische Präsident Vladimir Putin mit seinem Vorhaben, die Krim mittels Gewalt zu übernehmen, scheitern könnte.

"Die gescheiterten Versuche gestern und heute" zeigten, dass es keine funktionierende Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien gebe, hieß es. Die Stadtverwaltung bestätigte das Scheitern der Evakuierung und fügte an, ein Konvoi mit Zivilisten könne wegen russischen Beschusses die Stadt nicht verlassen.

Moskau und Kiew hatten am Samstag eine zeitweilige Waffenruhe für Mariupol und eine Kleinstadt der Umgebung vereinbart, um Menschen fliehen zu lassen. Doch wurde die Feuerpause auch beim ersten Mal gebrochen, die Evakuierung scheiterte.

Illegales Vermögen einziehen

Gestern Abend wurde bekannt, dass Putin ein Gesetz unterzeichnet hat, mit dem Gelder von Staatsbediensteten eingezogen werden können. Dies berichtete das Staats-TV. Maßstab für die Entscheidung sei, dass die Bankeinlagen der Betroffenen höher seien als das über die vergangenen drei Jahre angegebene Einkommen und dass das Vermögen illegal angehäuft worden sei.

ORF III Aktuell: Wolfgang Petritsch, Präsident des Instituts für Internationale Politik, analysiert, inwiefern Diplomatie im Ukraine-Krieg noch helfen kann.

Proteste gegen den Krieg

In vielen Ländern gingen am Wochenende Zehntausende gegen Russlands Angriffskrieg auf die Straßen. In zahlreichen europäischen Hauptstädten wie Athen, Rom, Brüssel oder Paris demonstrierten Zehntausende für die Ukraine. Auch außerhalb Europas wurde gegen Putin demonstriert, etwa in New York und in Almaty, der größten Stadt Kasachstans. Bemerkenswert dabei ist, dass die politische Führung in Kasachstan Putin-treu ist.

Festnahmen nach Demo