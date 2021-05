Putin: "Gegnern die Zähne ausschlagen"

Russlands Präsident Wladimir Putin behauptet, dass Feinde aus dem Ausland versuchten, russische Gebiete wegzuschnappen. Dafür drohte er nun mit harter Wortwahl eine noch härtere Reaktion an.

Kremlchef Wladimir Putin festigt einmal mehr sein Feindbild: Den angeblichen Gegnern Russlands hat er damit gedroht, ihnen die "Zähne auszuschlagen". Er behauptete der Agentur Interfax zufolge, dass sich "Feinde aus dem Ausland" regelmäßig in die russische Politik einmischen und versuchen würden, der Großmacht Gebiete wegzuschnappen.

"Alle wollen uns gern irgendwo ‚beißen‘ oder irgendwas von uns ‚abbeißen‘, doch sie sollten wissen, dass wir denjenigen, die das machen wollen, die Zähne ausschlagen, damit sie nicht beißen können", wurde Putins Drohung zitiert. Die Entwicklung des russischen Militärs sei ein Garant dafür, sagte der Kremlchef.

Für einige sei Russland selbst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 noch zu groß, meinte Putin. Obwohl damals ein Drittel der Fläche verloren gegangen sei, bleibe Russland heute noch das flächenmäßig größte Land der Welt mit rund 146 Millionen Einwohnern.

Putins "rote Linie"

Putins unmissverständliche Warnung an den Westen kommt nicht überraschend. Bereits Ende April hatte der russische Präsident in seiner Rede zur Lage an die Nation vor dem Überschreiten einer "roten Linie" gewarnt. "Organisatoren jedweder Provokationen, die die Kerninteressen unserer Sicherheit bedrohen, werden ihre Taten so bereuen, wie sie lange nichts bereut haben", drohte Putin. "Aber ich hoffe, dass niemandem in den Sinn kommt, Russland gegenüber die sogenannte rote Linie zu überschreiten. Wo sie verläuft, das werden wir in jedem konkreten Fall selbst entscheiden", so Putin vage.

Fast routinemäßig erinnert Putin den Westen an das hochgerüstete Atomwaffenarsenal seines Landes. Russland hat in den vergangenen Jahren sein Militär modernisiert. Putin zufolge werden allein in diesem Jahr mehr als 33 Milliarden Euro in die Landesverteidigung gesteckt. Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen befinden sich derzeit auf einem historischen Tiefpunkt. Ursache ist Russlands Agieren in den Konflikten in der Ostukraine und in Syrien. Zudem beschuldigen westliche Staaten Moskau der Wahlbeeinflussung, der Spionage und mehrerer Cyberattacken.