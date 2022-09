Mehr als ein halbes Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine erregt ein Video Aufsehen in Russland: Der Film zeigt angeblich den kremlnahen Oligarchen Jewgeni Prigoschin beim Rekrutieren von Gefängnisinsassen als Kämpfer für den Krieg in der Ukraine. In dem Video, das Anhänger des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny und einige Medien verbreiteten, ist ein Mann zu sehen, der vor Gefangenen auftritt und ihnen die Freilassung verspricht, wenn sie sich für ein halbes Jahr als Söldner in der