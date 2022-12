Putin demonstriert Schulterschluss mit Lukaschenko

Es war der erste Besuch von Kremlchef Putin bei seinem wichtigsten Verbündeten Weißrussland. Diktator Lukaschenko wusste den hohen Besuch auch zu würdigen: Er empfing Putin auf dem roten Teppich mit einer symbolträchtigen Umarmung.

Video: Interview mit dem Russland-Experten Gerhard Mangott:

Lukaschenko weiß, dass er dem großen Nachbarn Russland sein eigenes politisches Überleben zu verdanken hat. Obwohl Kremlsprecher Peskow betont, dass Russland Weißrussland niemals zum Kriegseintritt gegen die Ukraine drängen werde, ist Minsk gezwungen, Moskaus Kriegspläne zu unterstützen. Putin nutzt Weißrussland schon seit Monaten als Trainingsgelände und Aufmarschgebiet für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er wird die kriegerische Zusammenarbeit weiter ausbauen.

Auch mit China sucht Moskau die Annäherung: Russland kündigte gemeinsame Marinemanöver mit China an. Mehrere russische Kriegsschiffe würden an den Manövern teilnehmen, die zwischen Mittwoch und 27. Dezember im Ostchinesischen Meer stattfinden sollen, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Die Hauptziele der Übungen seien die „Stärkung der Zusammenarbeit der Marine“ zwischen Russland und China und die „Wahrung von Frieden und Stabilität in der asiatisch-pazifischen Region“.

