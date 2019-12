Putin dankte Trump für Hilfe bei Vereitlung von "Terrorakten"

Putin dankte Trump am Sonntag in einer Erklärung für den Transfer von "Informationen, die die Verhinderung von Terrorakten in Russland erlaubt" hätten.

Russische Nachrichtenagenturen berichteten unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB, am Freitag seien zwei russische Staatsbürger festgenommen worden. Diese hätten einen Terroranschlag an "sehr belebten Plätzen" in Putins Heimatstadt St. Petersburg während der Neujahrsfeiern geplant.

Auch wenn die Regierungen in Moskau und Washington in vielen Fragen über Kreuz liegen, betonen sie immer wieder ihre gemeinsame Entschlossenheit, den Terrorismus zu bekämpfen.

