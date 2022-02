Die Nerven im Kreml wirken inzwischen enorm gespannt. "Hohe Vertreter der NATO erlauben sich aggressive Äußerungen an die Adresse unseres Landes" – mit dieser Begründung befahl Wladimir Putin gestern, die "Abschreckungskräfte", also auch die Atomkräfte, in Alarmbereitschaft zu versetzen. "Russland pokert noch höher", kommentiert der Militärexperte Alexander Golz.