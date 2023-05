Putin bei Militärparade: "Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt"

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen marschierten am Dienstag Tausende Soldaten auf dem Roten Platz auf. Russlands Präsident Wladimir Putin stellte in seiner Rede sein Land im aktuellen Krieg gegen die Ukraine als Opfer dar: "Gegen unser Vaterland wurde ein echter Krieg entfesselt."

Die Wortwahl überraschte, da auch mehr als ein Jahr nach Kriegsbeginn in Moskau bis zuletzt in der Regel nur von einer "militärischen Spezial-Operation" die Rede gewesen war. Putin hatte den Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 selbst angeordnet. Moskau rechtfertigt dies mit der angeblichen Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung in der Ostukraine durch die Regierung in Kiew. "Wir sind stolz auf die Teilnehmer der militärischen Spezialoperation in der Ukraine." Es gebe nichts stärkeres als die Liebe der Russen zum Vaterland, sagte der russische Präsident weiter.

Ukraine sei zur "Geisel" westlicher Staaten geworden

Auch behauptet Russland, vom Westen bedroht worden zu sein. "Aber wir haben den internationalen Terrorismus zurückgeschlagen, wir werden die Einwohner des Donbass beschützen und wir werden unsere Sicherheit gewährleisten." Einmal mehr behauptete Putin zudem, die Ukraine sei zur "Geisel" westlicher Staaten geworden, die Russland zerstören wollten. "Ihr Ziel besteht (...) im Zerfall und in der Zerstörung unseres Landes."

Bereits seit 2014 werden Teile des Donbass in der Ostukraine von pro-russischen Separatisten gehalten. Zudem wurde die Halbinsel Krim von Russland 2014 annektiert. Die von pro-russischen und russischen Truppen okkupierten Gebiete im Osten und Süden der Ukraine wurden dann am 30. September 2022 ebenfalls von Russland annektiert. Allerdings blieb der genaue Grenzverlauf offen, zumal manche Gebiete später von der Ukraine wieder zurückerobert wurden.

8.000 Soldaten auf dem Roten Platz

Offiziellen Angaben zufolge sind auf dem Roten Platz rund 8.000 Soldaten aufmarschiert - darunter offenbar auch Männer, die in den vergangenen Monaten in der Ukraine kämpften. Anders als ursprünglich angekündigt sind nun doch einige ausländische Staats- und Regierungschefs auf der Ehrentribüne zu Gast - nämlich aus den Ex-Sowjetrepubliken Belarus (Weißrussland), Kasachstan, Tadschikistan, Turkmenistan, Kirgistan, Usbekistan und Armenien.

Insbesondere nach einem Drohnen-Vorfall am Kreml war in den vergangenen Tagen immer wieder spekuliert worden, ob die Parade tatsächlich stattfindet oder eventuell doch aus Sicherheitsgründen abgesagt wird. In der Nacht auf den vergangenen Mittwoch waren nämlich zwei Drohnen bis zum Kreml-Gelände vorgedrungen. Über der Kuppel des Senatspalasts konnten sie von der Luftabwehr zum Absturz gebracht werden. Moskau macht Kiew für den angeblichen Anschlagsversuch auf Putin verantwortlich. Die Ukraine weist das zurück und spricht von einer russischen Inszenierung.

Abgesagt wurde für dieses Jahr in Moskau allerdings der Traditionsmarsch "Unsterbliches Regiment", der gewöhnlich nach der Parade abgehalten wird. In mehr als 20 anderen russischen Städten wurden auch die Paraden selbst Medienberichten zufolge wegen des hohen Sicherheitsrisikos gestrichen. In den vergangenen Wochen war es insbesondere im Süden Russlands und auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim zu Anschlägen gekommen.

