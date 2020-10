Punktsieg für Joe Biden in der zweiten TV-Debatte

Ziviler im Ton, unerbittlich in der Sache. Die zweite und letzte Debatte der Präsidentschaftskandidaten änderte wenig an der Dynamik des Rennens. Der Verlierer heißt Donald Trump.

Joe Biden verschickte einen Handkuss ins Publikum, während Donald Trump grimmig hinter seinem Rednerpult Platz nahm. Dieser Eindruck beschreibt gut die Stimmung, mit der die beiden Kandidaten in die letzte Debatte vor die Wahlen zogen. Der Demokrat musste nur keinen Fehler begehen, der Präsident durfte sich keine weiteren Patzer leisten.

Am Ende der denkwürdigen 90 Minuten von Nashville lieferten die Amerikaner ein klares Verdikt ab. In einer Umfrage des Senders CNN kürten 53 Prozent Biden zum Sieger, während 39 Prozent Trump vorn sahen. Das entspricht in etwa dem Abstand, den Umfragen seit Wochen konstant zwischen den Kontrahenten sehen.

Hoffen auf die Schubumkehr

Analysten heben hervor, dass der Präsident damit weit hinter seinen Zielen zurückblieb. Trump brauchte in Nashville nicht weniger als eine politische Schubumkehr. Diese erhoffte er sich durch die Anschuldigungen gegen den Sohn Bidens, Hunter, wegen dessen Geschäftsbeziehungen in die Ukraine. Früh in der Debatte nahm der Ex-Vizepräsident Trump aber den Wind aus dem Segel, als er eine Breitseite gegen dessen Hausanwalt Rudy Giuliani abfeuerte. Er wundere sich, sagte Biden, dass Trump nichts über die Einmischungsversuche Russlands in die Wahlen sage "oder Rudy". Der war zuletzt in die Schusslinie geraten, weil er sich vor laufender Kamera von einer jungen Frau in deren Hotelzimmer locken ließ. Videomitschnitte für den Film "Borat" zeigen, wie Trumps Hausanwalt in dem Hotelbett liegend mit der Hand in die eigene Hose greift.

Video: Hannelore Veit kommentiert das jüngste Aufeinandertreffen von Amtsinhaber Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten.

Offenkundig in der Defensive, landete der Angriff gegen Bidens angebliche Missetaten in der Ukraine im Sand. Wie es dem Kandidaten nicht schwerfiel, diese auch so zu entkräften. "Ich habe niemals einen Penny von einer ausländischen Quelle angenommen", sagte der Demokrat zu den Vorwürfen, über das Engagement seines Sohnes beim ukrainischen Gashersteller Burisma mehr als drei Millionen Dollar verdient zu haben. Das Universum des Präsidenten setzt seit Tagen darauf, mit dieser Geschichte die gleiche Dynamik zu erzeugen, die Trump 2016 binnen zweier Wochen von einer Außenseiterrolle ins Weiße Haus katapultierte. Zwischen damals und heute liegen mehr als 20.000 nachgewiesene Lügen Trumps und seine Rolle als Amtsinhaber. Biden griff dann den Präsidenten an. Dieser habe ein geheimes Bankkonto in China und seine Steuererklärungen der vergangenen 22 Jahre nicht offengelegt. Trump verteidigte sich mit einer anhängenden Überprüfung durch die Steuerbehörde IRS. Dasselbe Argument, das er bereits vor vier Jahren anbrachte.

Im Ton sachlicher, in der Substanz nicht minder schrill, griffen sich die Kontrahenten beim Umgang mit dem Coronavirus an. Er habe "oft gesagt, das Heilmittel darf nicht schlimmer sein als das Problem selbst", hielt Trump seinem Herausforderer vor. Eine Steilvorlage für Biden, der das nicht auf sich sitzen lassen wollte. "Wer für so viele Tote verantwortlich ist, sollte nicht Präsident der USA bleiben."

Das Publikum horchte auf, als Trump über sein "gutes Verhältnis" zu Diktatoren wie Kim Jong-un sprach. Schlagfertig konterte Biden: "Wir hatten ein gutes Verhältnis zu Hitler, bevor er in Europa einfiel."

