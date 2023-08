Prozessbeginn verdirbt Trump den "Super Tuesday"

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/JOE RAEDLE

Trump muss am 4. März 2024, einen Tag vor den Vorwahlen in 15 Bundesstaaten, vor Gericht.

Donald Trump erwartet im Wahljahr ein dicht gedrängter Kalender mit Gerichtsterminen. Der wichtigste Strafprozess in Washington beginnt am 4. März kommenden Jahres, genau einen Tag vor dem Superdienstag bei den Vorwahlen. Tanya Chutkan hatte den Braten längst gerochen. "Herr Trump muss wie jeder andere Angeklagte seine Verhandlungstermine einhalten, unabhängig von seinem Kalender", stellte die Bundesrichterin bei Festlegung des Beginns des Strafprozesses gegen den Ex-Präsidenten in Washington