Proteste wegen Wahlbetrugs: Belgrad soll 24 Stunden lahmgelegt werden

Massive Proteste in Belgrad.

Laut den Organisatoren soll ab 12 Uhr der Verkehr für 24 Stunden stillstehen. Erst für eine weitere geplante Demonstration von Intellektuellen, Künstlern und Prominenten am Samstag sollen die Straßen wieder frei sein.

Lesen Sie auch: Belgrad: Tumulte bei Protesten gegen mutmaßlichen Wahlbetrug in Serbien

Die Protestierenden fordern eine Überprüfung der Wählerverzeichnisse der Parlamentswahl am 17. Dezember, welche laut dem amtlichen Ergebnis die rechtspopulistische Partei SNS von Präsident Aleksandar Vučić klar gewonnen hatte. Eine internationale Beobachtermission berichtete nach der Wahl von einer Reihe von "Unregelmäßigkeiten", darunter Fälle von Gewalt, Stimmenkauf und dem Füllen von Wahlurnen mit gefälschten Stimmzetteln. Die Wahlkommission kündigte inzwischen eine Wiederholung des Urnengangs in 30 Wahllokalen für Samstag an, dies reicht den Protestierenden aber nicht aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper