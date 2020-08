Proteste in Weißrussland: Van der Bellen "zutiefst besorgt"

"Gewalt, willkürliche Verhaftungen und Repression der Behörden gegen friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten sowie Medien sind inakzeptabel und aufs Schärfste zu verurteilen", twitterte das Staatsoberhaupt am Donnerstag.

Internationale Menschenrechtsstandards müssten eingehalten bzw. hergestellt werden. Eine Lösung zum Wohle der Bevölkerung und des Staates Belarus könne nur auf friedlichem Weg und durch Dialog erfolgen, hielt Van der Bellen fest.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) forderte, ebenfalls via Twitter, eine "klare Reaktion" der EU. Die Entwicklungen nach der Präsidentenwahl am Wochenende und das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten verurteilte er "auf das Schärfste". Die verhafteten Demonstranten müssten "umgehend" freigelassen, die Todesfälle von Protestierenden "rasch und lückenlos" von unabhängiger Seite aufgeklärt werden, so Kurz.

"Weitere Eskalationen vermeiden"

Einen Tag vor dem Sondertreffen der EU-Außenminister anlässlich der Entwicklungen in Belarus meldete sich auch die SPÖ-Parteivorsitzende und Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses, Pamela Rendi-Wagner, zu Wort. Auch sie forderte die Freilassung der festgenommenen Demonstranten, ein entschlossenes Auftreten der EU und ein klares Signal, "dass kein Weg am Dialog zwischen Regierung und Opposition vorbeiführt. Es geht darum, eine weitere Eskalation zu vermeiden". In ihrer Videokonferenz sollten die EU-Außenminister eine Neuauszählung der Stimmen unter Beobachtung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einfordern, erklärte Rendi-Wagner in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Laut dem amtlichen Ergebnis kam der seit 26 autoritär regierende Staatschef Alexander Lukaschenko bei der Wahl am Sonntag auf mehr als 80 Prozent der Stimmen. Seine inzwischen nach Litauen geflüchtete Hauptrivalin Swetlana Tichanowskaja erhielt demnach nur rund zehn Prozent. Bei den Protesten wurden in den vergangenen Tagen laut UNO 6.000 Menschen festgenommen.