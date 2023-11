Republik Moldau: Prorussischer Kommunalpolitiker bleibt Bürgermeister von Chisinau

In der Republik Moldau zeichnen sich vielerorts prorussische Politiker als vorläufige Sieger der Kommunalwahl vom Sonntag ab.

Wie die moldauische Wahlbehörde am Montagmorgen nach Auszählung von 99,6 Prozent der Wahlzettel bekannt gab, konnte der prorussische Bürgermeister von Chisinau, Ion Ceban, mit 50,58 Prozent die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen knapp einfahren und sich damit eine zweite Amtszeit sichern.

Sein proeuropäischer Herausforderer Lilian Carp von der Regierungspartei PAS kam auf lediglich 28,7 Prozent. Ceban, der vor vier Jahren noch auf den Wahllisten der Sozialisten (PSRM) angetreten war, hatte sich in den letzten Monaten einen proeuropäischen Anstrich verpasst und steht mittlerweile einer von ihm gegründeten Partei namens "Bewegung nationale Alternative" (MAN) vor, die in Chisinau zudem in den nächsten vier Jahren die gleiche Anzahl von Stadträten wie die Regierungspartei PAS stellen wird - nämlich jeweils 20.

Stichwahlen zwischen zwei prorussischen Kandidaten

In der zweitgrößten Stadt des Landes, Balti, stehen indes Stichwahlen zwischen zwei prorussischen Bürgermeister-Kandidaten an, während in der unweit von Chisinau gelegenen Stadt Orhei sich eine von dem im Ausland abgetauchten Oligarchen Ilan Shor unterstützte, gleichfalls prorussische, Kommunalpolitikerin behaupten konnte.

Shors jüngste Partei namens Chance, deren Kandidaten die Kommission für Außerordentliche Situationen (CSE) der Republik Moldau, ein der Regierung unterstelltes Gremium, erst am Freitagabend unter Verweis auf einen Geheimdienstbericht über "illegale Finanzierungen und versuchte Beeinflussung des Wahlprozesses zugunsten der Russischen Föderation" die Teilnahme an der Kommunalwahl verboten hatte, erklärte indes, besagtes Verbot vor Gericht angefochten zu haben. Ihre Kandidaten organisierten in der Nacht auf Montag zudem einen Protest vor dem hauptstädtischen Sitz der Regierungspartei PAS, wo sie "Nieder mit der Diktatur" riefen.

Laut zentraler Wahlkommission lag die Wahlbeteiligung am Sonntag landesweit bei 41,40 und in Chisinau bei 40,9 Prozent. In insgesamt acht Ortschaften, wo die Wahlbeteiligung unter der 25 Prozent-Schwelle gelegen war, wird die Kommunalwahl am 19. November wiederholt, wenn zeitgleich landesweit auch die Stichwahlen durchgeführt werden.

