Im Rahmen einer Festveranstaltung der SPÖ zum 85. Geburtstag des früheren Bundeskanzlers Franz Vranitzky in der Nationalbibliothek in Wien forderte Prodi die Entwicklung einer „gemeinsamen Außen- und Militärpolitik“ in Europa. Einig waren sich die beiden Ex-Regierungschefs, dass ein vereintes Europa angesichts des russischen Angriffs und der Ambitionen von China, neben den USA zum großen „Global Player“ zu werden, selbst eine führende Rolle anstreben müsse.