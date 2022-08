"Privatleben": Baerbock nimmt Marin in Schutz

"Selbst wenn es einige vielleicht schockiert: Politiker sind Menschen, haben ein Privatleben", sagte Baerbock am Freitag in Kopenhagen. "Auch ich mag Musik und spiele, wenn ich mal etwas private Zeit habe, nicht nur Karten, sondern war in meinem Urlaub – zwar leider nicht auf einer Party – aber auf einem Rockkonzert."

Marin war in der Vorwoche mit Videos einer privaten Feier in die Schlagzeilen geraten, die sie beim ausgelassenen Tanzen und Singen mit Freunden zeigen. Nach Spekulationen darüber, ob dabei Drogen im Spiel waren, machte Marin einen Drogentest. Dieser fiel negativ aus.