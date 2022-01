Jetzt soll es die Flucht nach vorn sein. Prinz Andrew, der Herzog von York, verlangt in seinem in New York anhängigen Missbrauchsprozess ein Geschworenenverfahren. In der offiziellen Erwiderung auf die Klageschrift von Virginia Giuffre, die den Prinzen der Tätlichkeit und des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, demonstrieren Andrews Anwälte eine robuste Verteidigungsstrategie.