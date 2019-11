Prinz Andrew legt alle Ämter nieder

Das teilte der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. Mittwochabend mit. Er habe die Queen gebeten, "auf absehbare Zeit", von seinen Aufgaben zurücktreten zu dürfen. In einem BBC-Interview am Wochenende hatte Andrew versucht, sich zu rechtfertigen, geriet aber stärker in Kritik.

