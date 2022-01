Prinz Andrew droht "internes Exil"

Noch ist kein Urteil gesprochen, und noch haben die Verhandlungen im Prozess gegen Prinz Andrew nicht begonnen. Doch am Hof von Elizabeth II. macht man sich schon Gedanken über die Zukunft des Lieblingssohnes der Queen, sollte er gegen Virginia Giuffre verlieren. Das Gerücht vom "internen Exil" macht die Runde.

Diese hat vor einem New Yorker Gericht in ihrer Klage auf verschärften Schadenersatz Andrew der Vergewaltigung beschuldigt. Demnach wäre sie als 16-Jährige, als sie noch Virginia Roberts hieß, von Jeffrey Epstein angestellt und zu sexuellen Handlungen genötigt worden. Der US-Investmentbanker war 2008 wegen Missbrauchs einer Minderjährigen verurteilt worden und hatte sich 2019 in der U-Haft das Leben genommen. Epstein habe sie, so Giuffre, "an andere mächtige Männer für sexuelle Zwecke ausgeliehen".

Der Prinz hat Vorwürfe gegen ihn stets zurückgewiesen. Besonders vehement tat er dies in einem BBC-Interview 2019, in dem er kategorisch jede Beziehung zu Virginia Roberts bestritt. Sein mutmaßliches Opfer behauptet aber, drei Mal zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden zu sein.

Beim ersten Treffen in London 2001 habe man getanzt. Der Prinz habe dabei "vor Schweiß getropft". Das kann nicht sein, protestierte Andrew im Interview. Zum einen sei er am besagten Tag nicht in London gewesen. Zum anderen hätte er gar nicht schwitzen können, weil er bei einem Einsatz im Falkland-Krieg unter Beschuss gekommen sei, eine Überdosis Adrenalin ausgeschüttet und sich damit eine Anhidrose eingehandelt habe, wie der medizinische Ausdruck für eine fehlende Schweißsekretion lautet.

Andrews Auslassungen wurden als wenig glaubhaft aufgenommen. Es gibt zudem ein Foto von 2001, das Prinz Andrew zusammen mit Virginia Roberts zeigt. Das Foto sei manipuliert worden, behauptet Andrew. Seine Anwälte wollen morgen, Dienstag, eine Einstellung des Verfahrens erreichen. Sie werfen Giuffre Geldgier vor. Zudem soll sich diese 2009 in einem Vergleich mit Epstein verpflichtet haben, keine weiteren Ansprüche gegen andere Personen im Zusammenhang mit den Epstein-Vorwürfen verfolgen zu wollen. Würde das Gericht dieser Argumentation folgen, wäre die Klage Giuffres nichtig. Der Prinz wäre aus dem Schneider.

Schlechte Chancen

Doch für den Fall, dass Andrews Strategie nicht aufgeht und es im kommenden Herbst tatsächlich zu einer Prozesseröffnung in New York kommt, werden dem Prinzen schlechte Chancen eingeräumt – umso mehr, nachdem Ghislaine Maxwell, die Freundin Epsteins, des Menschenhandels mit Minderjährigen zu Missbrauchszwecken schuldig gesprochen wurde. Maxwell war auch eine gute Freundin von Andrew.

Bei Hof, berichteten übereinstimmend mehrere britische Blätter am Sonntag, schrillen die Alarmglocken. Sollte Andrew seinen Prozess verlieren, so zitiert die "Sunday Times" eine Hofquelle, "würde er gebeten werden, seinen Herzogstitel ruhen zu lassen". Auslandsreisen wären in Zukunft ebenfalls schwierig, da Andrew möglicherweise Auslieferungsverfahren drohen.