Prigoschin beordert Wagner-Truppen zurück in Stützpunkte

Mit dem Rückzug wolle er Blutvergießen vermeiden, heißt in einer Audio-Botschaft von Prigoschin am Samstag.

Damit wolle er Blutvergießen vermeiden, heißt in einer Audio-Botschaft von Prigoschin am Samstag. Nach den Angaben des belarussischen Präsidialbüros hatte sich Prigoschin zuvor bereit erklärt, den Vormarsch seiner Kämpfer in Russland zu stoppen. Er sei zu einer Deeskalation der Situation bereit, erklärt das Büro auf seinem offiziellen Kanal beim Kurznachrichtendienst Telegram.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko habe mit dem Einverständnis von seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin mit Prigoschin gesprochen. Es liege eine Vereinbarung über die Sicherheit der Wagner-Kämpfer auf dem Tisch.

Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog:

Mehr zum Thema Außenpolitik Außenpolitik Liveblog: Prigoschin beordert Wagner-Truppen zurück in ihre Stützpunkte MOSKAU. Angesichts des bewaffneten Aufstands des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin haben die Behörden in Moskau und Umgebung den ... Liveblog: Prigoschin beordert Wagner-Truppen zurück in ihre Stützpunkte

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper