Premierministerin Truss nur noch im Amt, aber nicht an der Macht

Kaum war Jeremy Hunt am Freitag als britischer Finanzminister ins Amt gekommen, legte er am Wochenende unmissverständlich die neue Linie fest. In einer Reihe von Interviews erklärte der 55-Jährige das Ende der Fiskalpolitik, die Premierministerin Liz Truss noch bis zu ihrer spektakulären Kehrtwende am Freitag zu verteidigen versucht hatte.