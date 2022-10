Premier Ulf Kristersson richtet Schwedens Politik völlig neu aus

Die politische Zeitenwende in Schweden ist vollzogen: Der neue Premier Ulf Kristersson von den konservativen Moderaten hat am Dienstag vor dem Reichstag in Stockholm seine erste Regierungserklärung abgegeben und sein Kabinett präsentiert. Damit ist die Abkehr von der sozialdemokratischen Minderheitsregierung der Ministerpräsidentin Magdalena Andersson manifestiert – wie folgende Punkte zeigen.