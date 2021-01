Premier Netanyahu erhielt schon zweite Impfdosis

Das Ziel von 150.000 Impfungen pro Tag hat das Land seit Beginn der Kampagne am 19. Dezember schon mehrfach übertroffen. Auch wenn in den Gesamtzahlen China und die USA führen: Israel steht mit 19,55 Dosen je 100 Einwohner klar an der Spitze des Staatenvergleichs, vor Bahrain und Großbritannien.

Angesichts des rasanten Tempos wird Israel seine Hochrisikogruppen – Menschen über 60 und jüngere mit Vorerkrankungen – voraussichtlich bis Ende Jänner immunisiert haben. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erhielt Samstagabend bereits seine zweite Impfung gegen das Virus.

Netanyahu hatte die erste Spritze am 19. Dezember erhalten. Dies markierte den Auftakt der Impfkampagne in dem Land. Seither gelang es, mehr als 1,7 Millionen Menschen zu impfen. Die Regierung strebt an, bis Ende März alle Bewohner des Landes, die älter als 16 Jahre sind, zu impfen.

Ungeachtet der hohen Impfzahlen ist in Israel die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Deshalb gilt seit Freitag erneut ein verschärfter Lockdown.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.