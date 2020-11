Predigerin betete ekstatisch für einen Sieg von Trump

In einer Predigt betet sie eindringlich für Trumps Sieg. Dabei wiederholt sie ekstatisch einige Passagen immer und immer wieder, etwa: "Ich höre den Klang des Sieges" oder "Der Herr sagt, es ist getan".

White ist eine Vertraute Trumps. Die erzkonservative Predigerin hielt etwa bei seiner Amtseinführung im Jänner 2017 eine Rede. Das vielfach geteilte Video zeigt einen kurzen Ausschnitt eines zweieinhalbstündigen Gottesdienstes der Kirche "City of Destiny" in Apopka (Florida). Darin spricht White-Cain von Wahlbetrug, Fehlberechnungen und Leuten, die versuchten, die Wahl zu kapern. "Wir entfesseln die Macht und die Autorität des Herrn gegen jeden Dämon, der dieser Wahl begegnet ist", predigt sie. Der Gottesdienst fand am Mittwochabend (Ortszeit) statt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. US-Wahl 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.