Präsidentenwahl in Tunesien wird um zwei Monate vorgezogen

Über den neuen Staatschef sollen die Wähler am 15. September abstimmen, wie die unabhängige Wahlkommission am Donnerstagabend nach einer Dringlichkeitssitzung in Tunis mitteilte.

Damit solle die Verfassung eingehalten werden. Bisher war die Wahl für Mitte November geplant.

Essebsi war am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus gestorben. An der Spitze der Staates steht vorübergehend der bisherige Parlamentschef Mohamed Ennaceur, der am Donnerstagnachmittag seinen Amtseid ablegte. Tunesien ist das einzige Land, das nach den arabischen Aufständen 2011 den Übergang in die Demokratie schaffte. Essebsi war der erste frei gewählte Präsident.