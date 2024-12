Präsidentenwahl in Kroatien: Milanović laut Exit-Polls in Führung

Der Amtsinhaber führt mit 51,48 Prozent der Stimmen, berichteten mehrere kroatische Fernsehsender. Sollte es bei diesem Ergebnis bleiben, hätte er bereits im ersten Wahlgang gewonnen. Umfragen sagten eine Stichwahl voraus.

Auf dem zweiten Platz liegt der Kandidat der Regierungspartei HDZ Dragan Primorac mit 19,29 Prozent, vor der drittplatzierten Marija Selak Raspudić mit 8,84 Prozent. Die Umfragen haben eine solche Reihenfolge vorausgesagt, sie deuteten jedoch darauf hin, dass die endgültige Entscheidung erst in der zweiten Wahlrunde fallen wird.

Mehr zum Thema Außenpolitik Georgiens neuer Präsident trotz Protest ins Amt eingeführt TIFLIS / BERLIN. In der Südkaukasusrepublik Georgien hat trotz wochenlanger Proteste der neue Präsident Michail Kawelaschwili bei einer ... Georgiens neuer Präsident trotz Protest ins Amt eingeführt

Die Wahllokale schlossen um 19.00 Uhr. Die Wahlbeteiligung war mit rund 36 Prozent bis 16.30 Uhr niedriger als vor fünf Jahren. Die staatliche Wahlkommission wird nach 20.00 Uhr erste Teilergebnisse veröffentlichen.

Der 58-jährige Milanović, der von der größten Oppositionspartei, den Sozialdemokraten, und mehreren kleineren linken und liberalen Parteien unterstützt wird, ging mit dem Slogan "Den Präsidenten als Präsidenten" als klarer Favorit in den Wahlkampf. In der Kampagne, in der er eher zurückhaltend auftrat, präsentierte sich Milanović als einzige Barriere, die das Land vor einer vollständigen Machtübernahme durch die HDZ schütze. Diese Haltung als starke Opposition gegenüber Regierungschef Andrej Plenković und dessen HDZ hat der Präsident bereits in den vergangenen fünf Jahren eingenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper