Präsident verhaftet: Staatskrise in Peru

Sowohl sein eigenes Kabinett als auch die Opposition witterten einen Staatsstreich und ließen den früheren Dorfschullehrer auflaufen. Am Ende des Tages war die bisherige Vizepräsidentin Dina Boluarte neue Staatschefin.

Castillo hingegen musste die Nacht in Haft verbringen, der Vorwurf lautet Rebellion. Mit großer Mehrheit enthob der Kongress den 53-Jährigen am Mittwoch wegen "dauerhafter moralischer Ungeeignetheit" des Amtes. 101 Parlamentarier stimmten für die Amtsenthebung, sechs dagegen und 10 enthielten sich. Das eindeutige Votum hat sich Castillo wohl selbst zuzuschreiben. Noch am Morgen war unklar gewesen, ob die 87 Stimmen für den Misstrauensantrag zusammenkommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper