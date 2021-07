Präsident Selenskyj wechselte ukrainische Militärführung aus

In der Nacht auf Donnerstag wurden Dekrete zur Entlassung des Befehlshabers der Militäroperation in der Ostukraine, des Generalstabschefs und des Chefs der Luftlandetruppen veröffentlicht und Nachfolger ernannt. Zuvor war Armeeoberbefehlshaber Ruslan Chomtschak entlassen und zum ersten Stellvertreter des Sekretärs des beratenden Nationalen Sicherheitsrats ernannt worden. Vor wenigen Tagen hatte Selenskyj zudem führende Geheimdienstposten, darunter der des Chefs der Auslandsaufklärung, neu besetzt. In der Staatsanwaltschaft trat ein Stellvertreter der Generalstaatsanwältin zurück.