Präsident Biden besuchte US-Soldaten in Polen

Wegen einer Notlandung des Flugzeugs von Polens Staatschef Andrzej Duda wurden die Pläne des US-Präsidenten bei seinem Besuch in Polen durcheinandergewirbelt. Die Maschine mit Duda an Bord musste wegen eines Schadens nach Warschau zurückkehren. Dort stieg er in ein Ersatzflugzeug um. Biden hätte am Flughafen Rzeszow, nur rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, eigentlich von Duda begrüßt werden sollen. Dieser Programmpunkt fiel damit aus.

Biden stieg zunächst fast eine Stunde lang nicht aus der Air Force One aus. Er wurde schließlich von Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak begrüßt. Dudas Ersatzmaschine landete etwa zeitgleich auf dem Flughafen. Ungeachtet dessen traf Biden zuerst US-Militärs der 82. Luftlandedivision direkt neben dem Flughafen. "Ich bin aus einem einfachen, wesentlichen Grund gekommen", sagte Biden. "Um Danke zu sagen. Danke, danke, danke für Ihren Dienst." Biden unterstrich, dass durch Truppenverstärkungen wegen des Krieges inzwischen 100.000 US-Soldaten in Europa seien.

"Massaker" stoppen

In dem aktuellen Konflikt gehe es um mehr, als den Menschen in der Ukraine zu helfen und die "Massaker" zu stoppen. Es gehe auch um die Freiheit der Kinder und Enkel der US-Soldaten. In den vergangenen zehn Jahren seien mehr Demokratien auf der Welt verloren gegangen, als neu gegründet worden seien. Die Frage sei, ob sich im globalen Wettbewerb Demokratien oder Autokratien durchsetzen würden, sagte Biden. "Das ist es wahrscheinlich, was auf dem Spiel steht. Was Sie tun, ist also von großer Bedeutung."

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie der US-Präsident mit den Soldaten Pizza aß. Die USA hatten vor Kriegsausbruch 4700 Soldaten der 82. Luftlandedivision aus North Carolina nach Polen verlegt. Sie verstärken die bisher 4500 Soldaten, die die USA seit längerem in Polen stationiert haben. Einen ständigen US-Militärstützpunkt in Polen gibt es noch nicht.

Am Abend reiste Biden nach Warschau weiter. Dort will er heute eine Rede zum Krieg in der Ukraine halten. "Der Präsident wird sich zu den gemeinsamen Bemühungen der freien Welt äußern, das ukrainische Volk zu unterstützen, Russland für seinen brutalen Krieg zur Verantwortung zu ziehen und eine Zukunft zu verteidigen, die auf demokratischen Grundsätzen beruht", kündigte das Weiße Haus an.

Das Treffen mit Präsident Duda soll heute nachgeholt werden. Auch ein Gespräch mit Polens Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki ist geplant. Biden will auch einen Registrierungspunkt für Ukraine-Flüchtlinge im Nationalstadion besuchen.