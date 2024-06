Postenpoker: Von der Leyen hat weiter die besten Karten

„Ich hoffe, es wird kurz, der französische Präsident muss zu seinem Fußballspiel erscheinen.“ Der scheidende niederländische Ministerpräsident Mark Rutte lag am Montagabend mit seinem Tipp daneben: Das informelle Gipfeltreffen der 27 Staats- und Regierungschefs der EU war beim Anpfiff des EM-Spiels der Franzosen gegen Österreich um 21 Uhr in Düsseldorf noch in vollem Gange.