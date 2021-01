Populist wird Kirgistans neuer Staatspräsident

Vor drei Monaten war der Präsident der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kirgistan nach blutigen Massenprotesten zum Rücktritt gezwungen worden – am Sonntag wurde nun sein Nachfolger gewählt: Sadyr Schaparow kam nach vorläufigen Zahlen der Wahlkommission auf gut 80 Prozent der Stimmen. In einer parallel abgehaltenen Volksabstimmung über Verfassungsänderungen stimmten die Kirgisen zudem mit mehr als 80 Prozent für eine stärkere Rolle des Staatsoberhauptes.

In einer ersten Reaktion versprach Schaparow "ein Ende der Korruption" sowie Parlamentswahlen und ein weiteres Referendum über die geänderte Verfassung bis spätestens Juni 2021.

Der Zweitplatzierte Adachan Madumarow kam auf weniger als sieben Prozent der Stimmen, er will das Ergebnis nicht anerkennen. Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 39 Prozent. Kritik kam von der Wahlbeobachtermission der "Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (OSZE). Die Kandidaten hätten nicht die "gleichen Voraussetzungen" gehabt, erklärte die in Wien ansässige Organisation gestern. Es habe keinen "vollständig fairen Wettbewerb" gegeben.

Bis Oktober im Gefängnis

Der 52 Jahre alte Schaparow war durch Unruhen nach der Parlamentswahl am 4. Oktober 2020 an die Macht gekommen, nachdem Anhänger ihn aus dem Gefängnis befreit hatten. Er war wegen einer Geiselnahme und weiterer Verbrechen verurteilt worden.

Das überwiegend muslimische Kirgistan mit 6,5 Millionen Einwohnern gilt seit 2010 als vergleichsweise demokratisches Land in Zentralasien, ist aber politisch sehr instabil. Bereits 2005 und 2010 wurden Präsidenten gestürzt.