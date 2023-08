Polizeifoto bringt Trump Millionen an Spendengeld

Der Schnappschuss soll Trump, der bei der Präsidentenwahl 2024 wieder antreten will, auch viel Spendengeld eingebracht haben. Wie sein Wahlkampfsprecher Steven Cheung auf Twitter mitteilte, habe man seit Veröffentlichung des "Mugshots" 7,1 Millionen Dollar (6,57 Millionen Euro) an Spenden eingenommen. Allein am Freitag habe Trump 4,18 Millionen Dollar an Spenden erhalten und damit den bisher umsatzstärksten Tag seiner Kampagne verbucht.

Vier Anklagen

Gegen Trump laufen vier Anklagen im Zusammenhang mit seinen Behauptungen über Manipulationen bei der Wahl 2020 und den Sturm des US-Capitols durch seine Anhänger am 6. Jänner 2021.

Nach Terminen bisher in Manhattan, Miami und Washington musste sich Trump am Donnerstag in Atlanta wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit seiner Wahlniederlage 2020 formell festnehmen lassen. Er bleibt aber gegen eine zuvor ausgehandelte Kaution von 200.000 US-Dollar frei, sein Plädoyer wird am 5. September erwartet. Der 77-Jährige hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen.

In Umfragen zum Vorwahlkampf der Republikaner führt er haushoch vor den anderen Bewerbern. Trump, der 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, aber 2020 dem Demokraten Joe Biden unterlag, bewirbt sich nun erneut als Kandidat der Republikanischen Partei, mit dem Ziel, wieder zum Präsidenten gewählt zu werden.

