Polizei in Hongkong nahm pro-demokratischen Politiker fest

Dem 47-jährigen Tam Tak-chi wurde am Freitag unter anderem Anstiftung zur Teilnahme an einer verbotenen Versammlung vorgeworfen. Tam ist der Vizepräsident der basisdemokratischen Partei "People Power" und hat früher als Hörfunkmoderator gearbeitet. Er hat sich in einer von der Opposition organisierten inoffiziellen Vorwahl durchgesetzt, bei der am Wochenende die aussichtsreichsten Kandidaten für die Parlamentswahl in der chinesischen Sonderverwaltungszone gekürt wurden.

Wenige Tage zuvor hatten die chinesische Behörden und die Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, die Vorwahlen als widerrechtlich eingestuft. Ihrer Darstellung nach verstoßen sie gegen das jüngst erlassene und auch international umstrittene sogenannte Sicherheitsgesetz, das die Autonomie Hongkongs beschneidet. Die Registrierung für die Wahl beginnt am Samstag.

Tam sagte vor Reportern, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe hätten nichts mit dem "Sicherheitsgesetz" zu tun. Die Polizei teilte mit, der Vorwurf der Anstiftung zur Demonstration stehe in Zusammenhang mit Protesten im Jänner. Weswegen Tam auch Störung der öffentlichen Ordnung und Aufruhr vorgeworfen werden, ließ die Polizei offen. Tam zufolge sind dafür Beschimpfung der Polizei und das Skandieren des Slogans "Befreit Hongkong" der Hintergrund. Ein solcher Slogan ist strafbar nach dem neuen Gesetz, das allerdings nicht rückwirkend gilt.

