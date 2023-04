Politische Zeitenwende in Montenegro

Der Kandidat der neuen Partei "Europa Jetzt!", Jakov Milatovic, hat die Präsidentenwahl in Montenegro klar gewonnen. Der vom proserbischen Lager unterstützte Polit-Neuling brachte bei der Stichwahl am Sonntag rund 60 Prozent der Wähler hinter sich. Amtsinhaber Milo Djukanovic gestand noch während der laufenden Auszählung seine Niederlage ein.

In Montenegro geht damit eine mehr als drei Jahrzehnte währende Ära zu Ende, in der Djukanovic über die Politik des kleinen Balkanlandes bestimmt hat. Der 61-Jährige hatte die ehemalige jugoslawische Teilrepublik 2006 in die Unabhängigkeit und 2017 in die NATO geführt. Zugleich war seine Herrschaft immer wieder von Korruption überschattet. "Dieser Sieg wird Montenegro verändern", jubelte der erst 36-jährige Wahlsieger. Er versprach ein Ende der Kriminalität. Die EU-Beitrittsgespräche, die Montenegro bereits seit elf Jahren führt, will er beschleunigen.

