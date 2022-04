Polens Präsident zum Gas-Stopp: "Werden es meistern"

Es handle sich um eine "Verletzung der Verträge" im Hinblick auf die Liefertermine und Zahlungsbedingungen, betonte Zeman nach einem Treffen mit Duda auf der Prager Burg vor Journalisten.

Polen sei "Hauptverteidiger" europäischer Werte geworden

Duda erklärte, Polen habe die Einstellung der Gas-Lieferungen "in Ruhe zur Kenntnis genommen", und versicherte, "wir werden es meistern". Zeman sagte weiter, Polen sei "zum Haupt-Verteidiger der europäischen Werte" geworden und habe den Widerstand gegen die russische Aggression in der Ukraine wesentlich mitgestaltet. Der tschechische Staatschef verwies auch darauf, dass er in der Zeit, als Brüssel Polen wegen der Verletzung der EU-Werte kritisiert hatte, diese Kritik "als Einmischung in innere Angelegenheiten" bezeichnet habe.

Bei dem gemeinsamen Auftritt mit Zeman vor Journalisten, wo keine Fragen zugelassen waren, sprach Duda von einer "Ausnahmesituation" in Europa. Seit 1989 habe es noch nie eine so große Aggression in Europa gegeben. Es handle sich um eine Aggression seitens einer Atommacht und eine Aggression "ohne Ursache und ohne Vorwarnung", so Duda. Dabei kritisierte er die russische Haltung, wonach es sich nicht um Krieg, sondern um "irgendeine militärische Sonderoperation" handle.